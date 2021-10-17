Giriş Tarihi: 18.10.2021

Kayıp oğlunu 10 yıldır arıyor

Eyüp Algül, arkadaşını ziyaret edeceğini söyleyerek evden ayrıldı. Tam 10 yıldır ondan haber alınamıyor. Anne ile babası bir gün Eyüp’ün gelmesini, gelmese bile aramasını bekliyor