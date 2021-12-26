Kayıp oğlunu arayan acılı anne: “Oğlumun kokusuna hasret kaldım”

Adana'da 3 ay önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Muhammet Yüksekdağ'ın ailesi perişan durumda. Gözyaşları içerisinde oğlundan gelecek olan müjdeli haberi bekleyen anne Fatma Yüksekdağ, "Oğlumun kokusuna 3 aydır hasret kaldım. Aramadığımız, bakmadığımız yer kalmadı. Sanki buhar oldu; uçtu. Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum. Oğlumun artık ölüsüne de dirisine de razıyız" diyerek yardım istedi.

HAFTALIĞINI ANNESİNE VERDİ

Kaybolma olayı 23 Eylül'de yaşandı. Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Yüksekdağ ailesinin tek çocukları Muhammet Yüksekdağ çalıştığı oto yıkamacıdan çıkıp, evine geldi. Annesi Fatma Yüksekdağ'a haftalığını veren genç daha sonra yanına 20 lira alarak evden çıktı. Çocuklarından bir daha haber alamayan aile, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yüksekdağ ailesi, üzerinde oğullarının fotoğrafının bulunduğu afiş bastırarak kent genelinde astı.

"KOKUSUNA 3 AYDIR HASRET KALDIM"

Kapı kapı gezmelerine rağmen evladından tam 3 aydır haber alamadıklarını belirten Fatma Yüksekdağ, "Oğlumun kokusuna 3 aydır hasret kaldım. Cumhurbaşkanım, size yalvarıyorum, bize yardım edin. Oğlum 90 gündür kayıp. Oğlumun artık ölüsüne de dirisine de razıyız. Perişanız, yatamıyoruz, oturamıyoruz. Oğlum bir ses ver. Kış geldi, üşürsün. Herkesten rica ediyorum. Bir gören, duyan varsa lütfen polisi arasın. Aramadığımız yer kalmadı. Buhar oldu, uçtu sanki" diye konuştu.