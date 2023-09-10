Kayıp öğretim görevlisi bulundu; ’Sorunlarım vardı, yalnız kalmak istedim’



Mustafa Helvacıoğlu ise "Günlerdir kayıp olan genç akademisyenimiz Gökcan Tazeler'i her türlü imkanlarımızı kullanarak endişeli ailesi ve yakınları ile karış karış aradık. Umudumuzu hiç kaybetmedik, kolluk kuvvetlerimizle aradık ve sonunda bulduk. Gökcan kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun diler, kayıp arama çalışmaları sırasında destek olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Gökcan Tazeler'in eşi Damla Suna Tazeler de eşinin bulunmasından dolayı büyük sevinç yaşadı.