Kayıp öğretmenin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan öğretmenin bir yazlık dairede öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay, İlçeye bağlı Ayaş Yemişkumu Mahallesi Sebaste Caddesi'ndeki bir yazlık site de meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 47 yaşındaki 2 çocuk annesi matematik öğretmeni Devrim Emir'den 6 gündür ailesi haber alamadı. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Emir'in cenazesi dün sitede babasının evinin karşısındaki yazlık daire bulundu. Eşyalı yazlık dairenin kapısı gelen kötü kokular üzerine kayıp kadının aile bireyleri tarafından çilingire açtırıldı. Dairede öğretmen Devrim Emir'in cesedine ulaşıldı ve durum jandarma ekiplerine bildirildi. Yapılan ilk incelemede 5-6 gün önce bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Devrim Emir'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.Cinayetle ilgili Devrim Emir'in erkek arkadaşı M.O.'nun şüpheli olarak arandığı belirtildi. Kadının kayıp olduğu günler içerisinde şüpheli M.O.'nın Emir'in kredi kartından bir kaç defa nakit para çektiği ve alış veriş yaptığı ortaya çıktı. Olay yerine gelen ailenin avukatlarından Erol Bediz yaptığı açıklamada "Kadın cinayetleri bizleri ziyadesiyle üzmektedir. Kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için yasalarda gerekli değişikliklerin yapılmasını diliyoruz" dedi.