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Giriş Tarihi: 9.12.2022 18:11 Son Güncelleme: 9.12.2022 18:13

Kayıp olarak aranan gencin korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

İzmir'de bir haftadır kayıp olarak aranan 27 yaşındaki Ahmetcan Zeybek’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Talihsiz genci arkadaşı B.K.’nin (31) silahla başından vurup cesedini yaktıktan sonra su deposuna attığı belirlendi. Jandarma cinayet şüphelisi olarak B.K.’yi gözaltına aldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kayıp olarak aranan gencin korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Korkunç cinayet, Dikili ilçesine bağlı Kıratlı Mahallesi'nde meydana geldi.

2 Aralık'tan beri kayıp olarak aranan Ahmetcan Zeybek (27) ile ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri talihsiz genci cinayete kurban gittiğini ortaya çıkarıdı. Jandarma Zeybek'in son olarak görüştüğü arkadaşı B.K.'yi (31) sorguladı. Sorgusunda çelişkili ifadeler kullanan B.K., Ahmetcan Zeybek'in intihar ettiğini ve cesedinin Kıratlı Mahallesi'ndeki bir su deposunda bulunduğunu söyledi. Bölgeye giden jandarma ekipleri, burada Zeybek'in başından vurulmuş ve yakılmış haldeki cansız bedeniyle karşılaştı.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaparken, B.K. ise olayla ilgili gözaltına alındı. B.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Kayıp olarak aranan gencin korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
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