Kayıp olarak aranan gencin korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Korkunç cinayet, Dikili ilçesine bağlı Kıratlı Mahallesi'nde meydana geldi.

2 Aralık'tan beri kayıp olarak aranan Ahmetcan Zeybek (27) ile ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri talihsiz genci cinayete kurban gittiğini ortaya çıkarıdı. Jandarma Zeybek'in son olarak görüştüğü arkadaşı B.K.'yi (31) sorguladı. Sorgusunda çelişkili ifadeler kullanan B.K., Ahmetcan Zeybek'in intihar ettiğini ve cesedinin Kıratlı Mahallesi'ndeki bir su deposunda bulunduğunu söyledi. Bölgeye giden jandarma ekipleri, burada Zeybek'in başından vurulmuş ve yakılmış haldeki cansız bedeniyle karşılaştı.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaparken, B.K. ise olayla ilgili gözaltına alındı. B.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.