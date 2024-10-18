Kayıp olarak aranan hastane personelinin cesedi su kanalında bulundu

Olay, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesinde yaşandı. Bölgede çobanlık yapan bir kişi, su kanalında ceset gördüğü yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yapılan kontroller sonucu cesedin hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Konya Numune Hastanesi personeli Şemsettin Sıvacı'ya ait olduğunu belirledi.

İlk tespitlere göre vücudunda herhangi bir kesici veya delici alet izi bulunmayan Sıvacı'nın düşüp, boğularak ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. İl Emniyet Müdürlüğü sualtı arama ekibi de kanal içerisinde detaylı inceleme yaptı. Soruşturma sürüyor.