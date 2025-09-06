Kayıp olarak aranan inşaat işçisinin cesedi asansör boşluğunda bulundu

Olay, saat 17.00 sıralarında Karlıbayır Mahallesi Nalan Sokak'ta meydana geldi. Murat Kaya inşaattaki mobilya işlerini yapmak için 3 gün önce işe başladı. Akşam saatlerinden itibaren Murat Kaya'ya ulaşamayan ailesi polise giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbarı değerlendiren ekipler, Kaya'nın yakınlarıyla birlikte inşaata giderek arama çalışması yaptı. 6 katlı binada yapılan incelemelerde, Kaya'nın asasör boşluğunda hareketsiz yattığı görüldü. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.