Kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni su kuyusunda bulundu

Olay, Uşak'ın merkeze bağlı Karakuyu Köyü'nde meydana geldi. Zihinsel engelli 39 yaşındaki Şerife Sönmez'i, ailesi akşam saatlerinde evde olmadığını fark etti. Durumu fark eden aile, Sönmez'i köyde aramaya başladı.

Aramalarında bir sonuç alamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler zihinsel engeli bulunan Şerife Sönmez'i kırsal alanda aramaya başladı.

CANSIZ BEDENİ SU KUYUSUNDA BULUNDU



Bu sırada aramaya katılan köylüler Karakuyu köyünde bulunan 4 metre derinlikteki bir kuyu içinde birisi olduğunu fark etti. Köylüler durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Su kuyusunun olduğu bölgeye gelen ekipler kuyu içerisinde cansız bir kadın cesedi olduğunu gördü. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile kuyu içerisinde bulunan kadın cesedi dışarı çıkartıldı. Kuyu içerinden çıkartılan cesedin kayıp olarak aranan zihinsel engelli Şerife Sönmez'e ait olduğu belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK



39 yaşındaki kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeni belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.