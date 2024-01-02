3 gündür kayıptı: Her yerde aranan Ahmet Çatalkaya’dan acı haber geldi!

Jandarma ekipleri, 30 Aralık 2023'te kendisinden haber alınamayan Ahmet Çatalkaya'yı (49) aramak üzere çalışma başlattı. Ortaköy Mahallesi Tahtalıköprü mevkiinde bulunan dere yatağına devrilmiş otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, jandarmaya ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dere yatağında ölü bulunan kişinin kayıp olarak aranan Ahmet Çatalkaya olduğu tespit edildi. Çatalkaya'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.