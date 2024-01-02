Haberler Yaşam Haberleri 3 gündür kayıptı: Her yerde aranan Ahmet Çatalkaya'dan acı haber geldi!
Giriş Tarihi: 2.1.2024 09:41 Son Güncelleme: 2.1.2024 10:04

3 gündür kayıptı: Her yerde aranan Ahmet Çatalkaya'dan acı haber geldi!

Adana'da orman işletme müdürlüğünde memur olarak çalışan Ahmet Çatalkaya'dan haber alamayan yakınları jandarmaya haber verdi. Üç gündür devam eden arama çalışmalarından acı haber geldi. Ahmet Çatalkaya'nın otomobili ile yaptığı kazada hayatını kaybettiği belirlendi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
3 gündür kayıptı: Her yerde aranan Ahmet Çatalkaya’dan acı haber geldi!

Jandarma ekipleri, 30 Aralık 2023'te kendisinden haber alınamayan Ahmet Çatalkaya'yı (49) aramak üzere çalışma başlattı. Ortaköy Mahallesi Tahtalıköprü mevkiinde bulunan dere yatağına devrilmiş otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, jandarmaya ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dere yatağında ölü bulunan kişinin kayıp olarak aranan Ahmet Çatalkaya olduğu tespit edildi. Çatalkaya'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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3 gündür kayıptı: Her yerde aranan Ahmet Çatalkaya'dan acı haber geldi!
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