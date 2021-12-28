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Giriş Tarihi: 28.12.2021 16:33

Kayıp olarak aranıyordu: Ağaç dibinde bulundu

DHA
Kayıp olarak aranıyordu: Ağaç dibinde bulundu

Adana Feke'de, kayıp ihbarıyla aranan Mehmet Soylu (87), evine 200 metre uzaklıktaki ağacın kenarında bulundu. Soğuğa maruz kalan Soylu, ambulans uçakla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi...

Feke'nin Yeşil Düşmüş Mahallesi'nde yalnız yaşayan Mehmet Soylu'dan haber alamayan çocukları, dün komşularını aradı. Soylu'nun evde olmadığının kesinleştikten sonra Kaymakam Vahit Yılmaz'ın da talimatıyla arama çalışması başlatıldı. Bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Yüreğir Arama Kurtarma Timi (YAKUT), polis, jandarma, belediye ve orman işletme ekipleri yönlendirildi. Sarp araziye sahip mahallede dünden beri arama çalışması yürüten ekipler, bugün öğle saatlerinde Mehmet Soylu'yu evine 200 metre uzaklıktaki ağacın kenarında yatarken buldu. Soğuğa maruz kalan Soylu, sağlık görevlilerince ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Soylu, ambulans uçakla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kayıp olarak aranıyordu: Ağaç dibinde bulundu
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