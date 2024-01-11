Kayıp olarak aranıyordu: Arazide ölü bulundu!

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri şahsın kimliğini tespit etmek için yaptığı çalışmalar sonucunda ölen kişinin 1954 doğumlu Yaşar K. olduğu ve 2 gündür kayıp olarak arandığını belirledi.