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Giriş Tarihi: 11.1.2024 17:15

Kayıp olarak aranıyordu: Arazide ölü bulundu!

Niğde'de Yaşar K., iki gün önce evden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine arama çalışmalarına başlandı. 1954 doğumlu olduğu öğrenilen Yaşar K.'nın cansız bedenine boş arazide ulaşıldı!

İHA
Kayıp olarak aranıyordu: Arazide ölü bulundu!

Olay, Niğde Merkez Fertek Mahallesi Taşkesti Mevki Argı Sokakta bulunan bir bahçede meydana geldi. Arazide bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri şahsın kimliğini tespit etmek için yaptığı çalışmalar sonucunda ölen kişinin 1954 doğumlu Yaşar K. olduğu ve 2 gündür kayıp olarak arandığını belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, talihsiz adamın cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşar K.'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayıp olarak aranıyordu: Arazide ölü bulundu!
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