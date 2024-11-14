Kayıp olarak aranıyordu cesedi derede bulundu

İstanbul Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi'nde bulunan cesedin, hakkında 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan 18 yaşındaki İnci Başaran'a ait olduğu belirlendi. Fatih Mahallesi'ndeki derede akşam saatlerinde bir kişiyi suda hareketsiz halde gören balıkçılar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Dalgıç polislerce dereden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği ve birkaç gündür suda olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, cesedin Küçükçekmece'de hakkında 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan İnci Başaran'a ait olabileceği ihtimalinden hareketle durumu aileye bildirdi. Adli Tıp Kurumu'na gelen ailenin teşhisiyle cesedin Başaran'a ait olduğu belirlendi.