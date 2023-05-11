Kayıp olarak aranıyordu: Dicle Nehri’nde cesedi bulundu...

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıp ilanında bulunan ailelere ulaştı. Polis ekipleri, Mustafa Ünsal için 1 Mayıs'ta kayıp ilanı verilen ailesine ulaştı. Adli Tıp Kurumu'na getirilen aile, Ünsal'ı teşhis etti. Yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Mustafa Ünsal'ın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği de cinayet ihtimali üzerine çalışma başlattı.