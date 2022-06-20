Haberler Yaşam Haberleri Kayıp olarak aranıyordu: Ergene Deresi'nde cesedi bulundu
Giriş Tarihi: 20.6.2022 11:17 Son Güncelleme: 20.6.2022 11:19

Kayıp olarak aranıyordu: Ergene Deresi'nde cesedi bulundu

DHA
Kayıp olarak aranıyordu: Ergene Deresi’nde cesedi bulundu

Tekirdağ'da, evinden bisikletiyle çıktıktan sonra haber alınamayan Yüksel Vatansever'in Ergene Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldı...

Ergene ilçesine bağlı Vakıflar Mahallesi'nde oturan Yüksel Vatansever, 18 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde, bisikletiyle gezmeye çıktı. Akşam evine dönmeyen Vatansever'i arayan ailesi, ulaşamayınca jandarmaya gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Vatansever'in, Ulaş çamlık piknik alanına doğru gittiğini belirledi. Bölgede dün akşam yapılan aramada, Vatansever'in bisikleti Ergene Deresi kıyısında bulundu. Bunun üzerine çalışmalar, derede sürdürüldü. Ekipler, kısa süre sonra suda Vatansever'in cansız bedenine ulaştı. Vatansever'in cesedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla dereden çıkarılıp, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yüksel Vatansever'in, bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi. Jandarmanın soruşturması sürüyor...

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS soruları ve cevapları 2022 SON DAKİKA yayınlandı! İşte ÖSYM YKS (TYT-AYT-YDT) soruları ve cevap anahtarı
ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey '40 yıldır Ege'yi takip ediyorum' dedi ve ekledi: Türkiye haklı
Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? | EYT SON DURUM VE GELİŞMELER
SON DAKİKA EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ÖSYM ile yayında! Türkçe, Matematik, Tarih, Edebiyat AYT ve TYT soruları ile YKS sınav soruları ve cevapları kitapçığı yayınlandı mı?
SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon beklentisi ve tahmini açıklandı! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlandı
YKS GÖZETMEN ÜCRETİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATACAK? 2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri bu sene ne kadar, kaç TL, TYT AYT sınav gözetmen ücretleri kaç TL?
Michael Ballack, ölen oğlununu yakın arkadaşıyla sevgili oldu! Fotoğraf ortaya çıktı...
SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon tahmini belli oldu! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi duyuruldu: Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Müge Anlı kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne? Şinasi Yüzbaşıoğlu ile Müge Anlı evleniyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayıp olarak aranıyordu: Ergene Deresi'nde cesedi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA