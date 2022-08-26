Haberler Yaşam Haberleri Kayıp olarak aranıyordu! Uçurumdaki araçta ölü bulundu
Giriş Tarihi: 26.8.2022 21:29 Son Güncelleme: 26.8.2022 21:40

Kayıp olarak aranıyordu! Uçurumdaki araçta ölü bulundu

Kahramanmaraş’ta 2 gündür kayıp olarak aranan kişi, uçuruma yuvarlanmış otomobilinde ölü olarak bulundu.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kayıp olarak aranıyordu! Uçurumdaki araçta ölü bulundu

Elbistan ilçesinde yaşayan Hasan Yavuz (27) çarşamba günü, otomobiliyle Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınları cep telefonu ve kimlik gibi eşyalarını da yanına almadığı anlaşılan Yavuz'un bulunması için güvenlik güçlerine başvurdu.

İlçe merkezi ve karayollarındaki MOBESE kameralarında yapılan incelemede Yavuz'un otomobilinin Ekinözü ilçesi istikametine gittiği tespit edilince, arama çalışmaları bu yönde yoğunlaştırıldı. Arama çalışmaları sırasında güvenlik korucuları, Ambar Mahallesi'nin Geleviz mevkiindeki uçurumda içerisinde bir ölü bir kişinin de olduğu otomobil gördü. Korucuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. 200 metre derinlikteki uçuruma inen sağlık ekipleri, kayalara çarparak hurdaya dönen araçta ölen kişinin Hasan Yavuz olduğunu tespit etti.

Yavuz'un cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gülşen ne dedi, neden tutuklandı? Şarkıcı Gülşen İmam Hatip olayı nedir, imam hatipliler için ne söyledi?
SON DAKİKA: Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik skandal sözleri tepki çekmişti! Şarkıcı Gülşen tutuklanarak cezaevine gönderildi
9 BİN TL SINIRINA YAKLAŞTI! Emekli promosyon 2022 bankalar listesi: En yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar veriyor?
Gülşen İmam Hatipliler hakkında ne dedi, ne söyledi? Şarkıcı Gülşen neden tutuklandı, cezası ne kadar? Skandal sözleri olay oldu!
Ankara'da çok önemli gelişme: Memura 10 kat promosyon!
Gülşen Olayı nedir, İmam Hatiplilere ne söyledi? Gülşen neden tutuklandı, sebebi ne?
Son dakika: Tutuklanan Gülşen'in ifadesi ortaya çıktı! Sorguda çark etti
Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2022: Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar, kaç TL, şartları neler?
Son dakika: CHP'li başkanın otel faturası dudak uçuklattı! Genel başkanını örnek aldı
SON DAKİKA | İbrahim Tatlıses'in aracına çarpan kamyon şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Kanında alkole rastlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayıp olarak aranıyordu! Uçurumdaki araçta ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA