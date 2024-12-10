Kayıp profesörün ailesi destek bekliyor

Eşi ve 2 çocuğu ile 2021 yılında İngiltere'nin Milton Keynes kentine yerleşen Ege Üniversitesi'nin eski öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Ekren'den, 26 Kasım'dan beri haber alınamıyor. İngiltere'de yaşamaya başladıktan sonra enerji ile ilgili bir özel firmada çalışan Ekren, vize başvurusu yapmak için gittiği Londra'da saat 22.30'da ortadan kayboldu. Camden Lock Regent's kanalı civarında çantası bulunan Ekren'i arama çalışmaları sürüyor. Cranfield Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan eşi Banu Ekren (48), Orhan Ekren'in bulunması için Türk yetkililerden destek istedi. Banu Ekren, "Ailecek üzülüyoruz, bu süreci çok zor geçiriyoruz. Gurbetteyiz. Bir an önce bu işin aydınlığa kavuşturulmasını istiyorum. Bunun için ne gerekliyse yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.