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Giriş Tarihi: 1.1.2022 11:25 Son Güncelleme: 1.1.2022 11:32

Uludağ'da kaybolan şahıs Bayraktar TB2 ile bulundu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Uludağ’da kaybolan şahıs Bayraktar TB2 ile bulundu

Uludağ’a yürüyerek çıkmaya çalışan ancak kötü hava koşulları nedeniyle yönünü şaşırarak kaybolan Yusuf Sepehizade isimli şahsı, Aydın’dan havalanan yerli üretim Bayraktar TB2 insansız hava aracı buldu.

Bursa Kestel'den Uludağ'a yürüyüşe çıkan Danimarka uyruklu Yusuf Sepehizade kötü hava şartlarından dolayı yönünü kaybederek Uludağ yolunda mahsur kaldı. Jandarma ekipleri, donma tehlikesi yaşayan Yusuf Sepehizade'yi kurtarmak için operasyon başlattı. Kayıp şahsın donarak ölmeden önce bulunması için arama kurtarma çalışmalarına İHA desteği istendi. Bayraktar TB2, kayıp şahsı aramak için Aydından havalandı. Bayraktar, kayıp şahsın bulunduğu bölgeyi tespit etti. Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. 6 saat süren çalışma ile mahsur kalan Yusuf Sepehizade, donmak üzereyken bulundu.

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Uludağ'da kaybolan şahıs Bayraktar TB2 ile bulundu
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