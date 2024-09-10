Kayıp şahsın kazada öldüğü ortaya çıktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan Muharrem Akyol, dağda beslediği hayvanlarına bakmak için evden çıktı. Traktörüne binerek dağ yoluna çıkan Akyol'dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kendi çabalarıyla yaptıkları arama çalışmalarından sonuç çıkmayınca Jandarma'ya haber verildi.

İhbar üzerine bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatan ekipler, 2'nci gün, Yalova'nın Elmalık köyü sınırında, Muharrem Akyol'un kullandığı traktörün yerini tespit etti. Aracın yanına giden ekipler, talihsiz adamın traktörün altına kalarak hayatını kaybettiğini gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.