Kayıp şahsın Sakarya Nehrinde cesedi bulundu

Söğüt İlçesine bağlı Çaltı köyünde yaşayan Ali Kaygısız, eşi ile tartıştıktan kısa bir süre sonra zirai ilaç içerek intihara kalkıştı. İhbar üzerine bölgeye Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler adrese gittiğinde Ali Kaygısız'ın otomobiline binerek evden ayrıldığını öğrendi. AFAD ekiplerinin de çağırılmasıyla bölgede arama çalışmaları başladı. Ailesinden edinilen bilgilere göre Sara Hastası olduğu öğrenilen Kaygısız'ın zirai ilaç içmeye çalıştığı ve ailesinin buna engel olmasının ardından evden ayrıldığı öğrenildi.

OTOMOBİLİ NEHİR KIYISINDA BULUNDU

Harekete geçen AFAD, Jandarma ve Sağlık ekipleri, bölgede arama kurtarma faaliyetine başladı. Ali Kaygısız'ın 43 SP 800 plakalı otomobili, Hamambaşı mevkiinden geçen Sakarya Nehri yakınında bulundu. Arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Eskişehir Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ve Yalova Su altı Arama Kurtarma {Deniz Polisi) ekipleri de arama çalışmalarına destek verdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sakarya Nehrinde yapılan arama kurtarma faaliyeti sonucunda Ali Kaygısız'ın, akşam 20:20 sıralarında, otomobilinin bulundu yerden 50 metre aşağıda ve Nehrin 4,5 metre derinliğinde cansız bedenine ulaşıldı. Söğüt Cumhuriyet Savcılığının incelemelerinin ardından Kaygısız'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Jandarma OYİ Timi, olayın yaşandığı bölgede inceleme başlattı.