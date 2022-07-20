Kayıp Şehymus dehşet haftasını anlattı: Şınav, yağmur suyu ve böğürtlenle hayatta kaldı

Bayram tatilinin son gününde ailesiyle birlikte piknik yapmak için Tekirdağ'da Çamlıkköy Tabiat Parkı'na giden Şeyhmus Ele(20), gezintiye çıktığı ormanda dönüş yolunu kaybetti. Günlerce ormanda böğürtlen yiyerek hayatta kalmayı başaran Şeyhmus tam 8 günün ardından Çatalca'da bulundu. Ormanda geçirdiği korku dolu geceleri geride bırakan genç adam günler sonra kendi yatağında uyuyup annesinin ellerinden yemek yedi.
YARDIM İSTEDİĞİ ARKADAŞLARI ŞAKA SANMIŞ
Şeyhmus Ele geçirdiği korku dolu 8 günü anlattı: Ailemle piknik yapmak için Tekirdağ'a Çamlıkköy Tabiat Parkı'na gittik. Gece olunca kamp ateşi yaktık. Saatler ilerleyince babamın uyuduğunu gördüm, ateş başında nöbet tutmaya başladım. Birkaç saat sonra etrafı keşfe çıktım, bir ağaca tırmandım. Ağaçtan inemeyince yardım istemek için telefona baktım ama şebeke çekmiyordu. Ağacın en tepesine çıkıp arkadaşlarıma haber verdim ama şaka yaptığımı sandılar. Onlardan yardım gelmeyince kendim inmeye çalıştım ama ağacın en tepesinden 4 metre yere düştüm. Başımı yere vurdum, sırtım çizildi.
ŞEBEKE ÇEKMEDİ
"Daha sonra geri dönmek isterken iyice kayboldum. Tanıdıklarıma bulunduğum konumu göndermek istedim ama telefonumun şebekesi çekmiyordu. Bir süre sonra da şarjım bitti. Ben de sinirden telefonu fırlattım yere. Benden iz kalsın diye telefonumun düştüğü yerin yakınındaki bir agaca bıçağımı sapladım."
YAĞMUR SUYU VE BÖĞÜRTLENLE HAYATTA KALDI
"Ormanın ayazı çok farklı. Geceleri çok soğuk oluyordu. Donmamak için spor yapıyordum, şınav çekiyordum. Hayatımın en zor geceleri bu 8 güne sığdı. Gündüzleri ise ormanlık alanda bulduğum böğürtlenleri yiyerek hayatta kalmaya çalıştım. İçtiğim ilk su traktör tekerleğine benzeyen bir lastik içerisine birikmiş yağmur suyuydu. İçtiğim en kötü su oydu" ifadelerini kullandı."
JANDARMA BULDU
"Ben kaç gün geçirdiğimi çok fazla anlayamadım. En sonunda da Çatalca Jandarma Komutanlığı'ndan beni buldular. Allah razı olsun. Günler sonra onların verdiği iki kek ve meyve suyunu içebildim.
Eve gelirken de annemden tavuk pilav yapmasını istedim. Hayatımda yediğim en güzel tavuk pilav o oldu. Şu an şükürler olsun ailemin yanındayım, büyük bir olay atlattım" diye konuştu.