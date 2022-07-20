Kayıp Şehymus dehşet haftasını anlattı: Şınav, yağmur suyu ve böğürtlenle hayatta kaldı

YARDIM İSTEDİĞİ ARKADAŞLARI ŞAKA SANMIŞ

Şeyhmus Ele geçirdiği korku dolu 8 günü anlattı: Ailemle piknik yapmak için Tekirdağ'a Çamlıkköy Tabiat Parkı'na gittik. Gece olunca kamp ateşi yaktık. Saatler ilerleyince babamın uyuduğunu gördüm, ateş başında nöbet tutmaya başladım. Birkaç saat sonra etrafı keşfe çıktım, bir ağaca tırmandım. Ağaçtan inemeyince yardım istemek için telefona baktım ama şebeke çekmiyordu. Ağacın en tepesine çıkıp arkadaşlarıma haber verdim ama şaka yaptığımı sandılar. Onlardan yardım gelmeyince kendim inmeye çalıştım ama ağacın en tepesinden 4 metre yere düştüm. Başımı yere vurdum, sırtım çizildi.