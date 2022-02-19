Kayıp taksici cinayete kurban gitmiş: Boğazı kesilerek öldürülmüş

Aynı gün saat 13.00 sıralarından itibaren kendisinden haberi alınamayınca yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Güvenlik güçleri kayıp taksiciyi bulabilmek için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını takibe alan ekipler Bagceci'nin telefonunun en son sinyal verdiği İzmir'in Dikili ilçesi sınırlarındaki Salihleraltı mevkiinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler Bagceci'nin cesedini Şirinkent mevkiindeki sazlık alanda bulundu. Bıçaklanarak öldürülen Bagceci'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu netleşecek. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Bagceci'nin aracına müşteri olarak binen bir şüpheliyi arıyor. Bagceci'nin ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.