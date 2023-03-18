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Giriş Tarihi: 18.3.2023 17:43 Son Güncelleme: 18.3.2023 17:47

Kayıp TIR şoförü 2 helikopter ve 90 personeli ile aranıyor

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde sele kapılan TIR şoförünün bulunması için 2 helikopter ve 90 personel arama çalışmalarını sürdürüyor

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kayıp TIR şoförü 2 helikopter ve 90 personeli ile aranıyor

Şanlıurfa'daki sef felaketinde Hilvan- Bozova yolunda aracıyla sele kapılan TIR sürücüsü Emin Ergün'ün bulunması için ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Şanlıurfa Valiliği Atatürk Barajı yakınındaki Yalıntaş Mahallesi'nde 2 helikopter ve 90 personel ile arama çalışmasının sürdüğünü belirti.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada "İlimizde meydana gelen sel felaketinde maalesef 16 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Bozova ilçemizde kaybolan bir vatandaşımız için arama çalışmaları da 2 helikopter ve 90 personel ile devam ediyor. Bir an önce kendisine ulaşabilmeyi temenni ediyoruz"denildi

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Kayıp TIR şoförü 2 helikopter ve 90 personeli ile aranıyor
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