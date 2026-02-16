Kayıp Tolgahan’dan 1 yıldır haber yok

Ankara
Etlik'te 2024'te halasıyla arasında çıkan tartışmadan sonra evi terk eden Tolgahan Aslan'dan (30) bir daha haber alınamadı. Anne Alpas, oğlunun daha önce de kısa süreli evden ayrıldığını belirterek "Bu kez geri dönmedi, iki yıldır sesine hasretim" dedi. Önce Tolgahan'ın tedavi olmak istemediği için saklandığını düşünen anne Alpas, "Geçen yıla kadar telefonundan sinyal alabiliyorduk. Sürekli yeri değiştiği için bulunamadı. Şimdi artık sinyal de yok. Onu da kaybettik" ifadelerini kullandı. Oğlunun içine kapanık bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Alpas, "Genelde evde olurdu. Kötü etkilenebileceği arkadaş ortamı yoktu. Ne uyuşturucu kullanırdı ne alkol, artık başına bir şey geldiğine eminim" dedi. İki yıldır umutla evladını beklediğini söyleyen anne, "Çok perişanım, çok kötü durumdayım. Artık birileri yardım etsin, dayanacak gücüm kalmadı" diyerek yetkililerden yardım istedi.