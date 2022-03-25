Haberler Yaşam Haberleri Kayıp turistin imdadına zabıta yetişti!
Giriş Tarihi: 25.3.2022 12:48 Son Güncelleme: 25.3.2022 13:15

Kayıp turistin imdadına zabıta yetişti!

ABBAS ÇAKAR
Kayıp turistin imdadına zabıta yetişti!

Kocaeli Körfez ilçesindeki bir arkadaşına gelen ve bisikletiyle gezerken kaybolan İngiliz turistin yardımına Büyükşehir Zabıta ekipleri yetişti

Körfez'de yaşayan bir arkadaşına tatil için gelen İngiliz turist, bisikletiyle gezerken kayboldu. Döneceği adresi bulamayan Helena isimli İngiliz turist, İzmit Tavşantepe Ulu Camii'ne sığındı. Camii imamının haber vermesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti. İngiliz turistin Körfez ilçesinde ikamet eden arkadaşına ulaşıldı.



YAKININA ULAŞILIP EVİNE BIRAKILDI

İngiliz turistin Körfez ilçesinde gideceği evin adresi belirlendi. Zabıta ekipleri bisikletli İngiliz turisti, Körfez'deki arkadaşlarının evine bıraktı. İngiliz turist, kendisiyle ilgilenen Zabıta ekiplerine teşekkür etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Aşk üçgeninde karısını vurup sevgilisine ormanda ateş etme oyunu!
Son Dakika Haberi: İşte yeni seçim kanunu düzenlemesi! Yasa teklifi neler getiriyor...
Son dakika: A Milli Takım'ın Dünya Kupası şansı kalmadı! Portekiz karşısında fırsat teptik...
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Çiftçiden gelir garantili alım
Kerem Tunçeri ile ifşacısı Elif Şen mahkemeyi boşuna oyaladı!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Eğitimde metaverse dönemi geliyor
Gelmiyor gelmemekte olan
SON DAKİKA: Diyarbakır sanayi sitesinde patlama! Yaralılar var; Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi
CHP’li provokatörün beraat kararı tepki çekmişti! Küstah paylaşım hakkında önemli gelişme
Başkan Erdoğan'dan NATO ülkelerine çağrı: Müttefikler arası ambargo olmamalı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayıp turistin imdadına zabıta yetişti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA