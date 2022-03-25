Kayıp turistin imdadına zabıta yetişti!

Körfez'de yaşayan bir arkadaşına tatil için gelen İngiliz turist, bisikletiyle gezerken kayboldu. Döneceği adresi bulamayan Helena isimli İngiliz turist, İzmit Tavşantepe Ulu Camii'ne sığındı. Camii imamının haber vermesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti. İngiliz turistin Körfez ilçesinde ikamet eden arkadaşına ulaşıldı.





YAKININA ULAŞILIP EVİNE BIRAKILDI

İngiliz turistin Körfez ilçesinde gideceği evin adresi belirlendi. Zabıta ekipleri bisikletli İngiliz turisti, Körfez'deki arkadaşlarının evine bıraktı. İngiliz turist, kendisiyle ilgilenen Zabıta ekiplerine teşekkür etti.