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Giriş Tarihi: 9.5.2024 08:47 Son Güncelleme: 9.5.2024 08:52

Kayıp yaşlı kadın uçurumda ölü bulundu

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının yaklaşık 300 metrelik uçuruma düşerek hayatını kaybetti.

Dilara FIRAT Dilara FIRAT
Kayıp yaşlı kadın uçurumda ölü bulundu

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Elceğiz köyünde akşam saatlerinde meydana gelelen olayda, köyde yalnız yaşayan Emine Güzel'den (70) öğle saatlerinden itibaren haber alamayan köy sakinleri, yaşlı kadını aramaya başladı.

Yapılan aramalar sonucu yaşlı kadına ulaşamayan köylüler akşam saatlerinde Mehmetli Yanı mevkiinde yaklaşık 300 metrelik uçurumun sonundaki dere yatağında yaşlı kadının cansız bedenini buldu. Vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaşlı kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından AFAD ekiplerince uçurumdan çıkarıldı. 2 çocuk annesi Güzel'in cesedi Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayıp yaşlı kadın uçurumda ölü bulundu
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