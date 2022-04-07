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Giriş Tarihi: 7.4.2022 10:02 Son Güncelleme: 7.4.2022 10:07

Kayıp Zeynep’ten sevindiren haber

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Kayıp Zeynep’ten sevindiren haber

Bursa’da ailesiyle yaşayan ve 4 gün önce ortadan kaybolan 16 yaşındaki Zeynep Kavakçıoğlu bulunarak ailesine teslim edildi.

Mudanya ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan 16 yaşındaki Zeynep Kavakçıoğlu 4 Nisan Pazartesi akşamı evden çıkmış ve bir daha geri dönmemişti. Her yerde kızlarını arayan ailedurumu Jandarma ve Polis ekiplerine bildirdi. Sosyal medyada kızlarının fotoğraflarını paylaşan ve kayıp duyurusu yapan baba Selçuk Kavakçıoğlu Zeynep'in gidebileceği her yeri aradı ancak sonuç alamadı.

4 gündür gözyaşları içinde kızlarına kavuşmayı bekleyen aile sabah erken saatlerde sevindiren haberi aldı. Zeynep Kavakçıoğlu bulunarak ailesine teslim edildi.

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Kayıp Zeynep’ten sevindiren haber
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