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Giriş Tarihi: 8.12.2021 16:36

Kayıplara karışan kız çocuğu bulundu!

İHA
Kayıplara karışan kız çocuğu bulundu!

Iğdır'da, dün sabaha karşı yanına aldığı çantası ile evden ayrılan Neslihan Demir bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde ikamet eden Huriye ve Sabri Demir çiftinin en büyük çocuğu olan Neslihan Demir dün sabah saat 05.00 sularında evden ayrıldı. Aralık merkeze giderek otobüse binen lise öğrencisi 15 yaşındaki Neslihan Demir, Iğdır merkezde araçtan inerek kayıplara karıştı. Neslihan'a ulaşamayan ailenin ekiplere haber vermesi üzerine, jandarma geniş çaplı arama başlattı. Anne Huriye ve baba Sabri Demir bir an önce kızlarının bulunması için yardım istemişti. Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonrası Neslihan Demir bulundu. Iğdır Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen Demir'in ailesi ile görüşmek istemediği, bundan dolayı devlet korumasına alındığı öğrenildi.

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Kayıplara karışan kız çocuğu bulundu!
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