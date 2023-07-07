Kayıptı cansız bedeni otomobilin içinde bulundu

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Acıdere Mahallesinde meydana gelen olayda Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi girişinde otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine ayrıca sağlık ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilin arka koltuğundaki yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis yaptığı araştırmada hayatını kaybeden kişinin Hamit Sinmeç olduğunu, ailesinin bir gün önce kayıp başvurusunda bulunduğunu tespit etti. Yaşlı adamın bir vatandaşın işyerinin önüne park edip kilitlemediği otomobile bindiği ve burada hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmayan Sinmeç'in ölüm nedeni otopsiden sonra belirlenecek.