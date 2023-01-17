Hatay’da kayıp olarak aranan şahıs ölü bulundu

Hatay'ın Yeşilköy Mahallesi'nde ikamet eden 27 yaşındaki adliyede memur olan Aziz Küpeli sabah annesiyle yaşadığı evinden çıktı. Küpeli'den bir daha haber alamayan ailesi Jandarma'ya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma kayıp kişinin bulunması için çalışma başlattı. Jandarma ilçenin dört bir yanında genç adamı ararken, Yeniyurt Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda bir erkek cesedi bulunduğu ihbarını aldı. Aldığı ihbarı değerlendiren Jandarma erkek cesedinin ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Aziz Küpeli'ye ait olduğunu tespit etti. Ailesine haber verildikten sonra Küpeli'nin cenazesi Dörtyol Devlet Hastanesi Marguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.