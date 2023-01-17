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Giriş Tarihi: 17.1.2023 10:28 Son Güncelleme: 17.1.2023 10:40

Hatay'da kayıp olarak aranan şahıs ölü bulundu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kaybolan bir kişinin cesedi bulundu. Olayla ilgili Jandarma soruşturma başlattı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da kayıp olarak aranan şahıs ölü bulundu

Hatay'ın Yeşilköy Mahallesi'nde ikamet eden 27 yaşındaki adliyede memur olan Aziz Küpeli sabah annesiyle yaşadığı evinden çıktı. Küpeli'den bir daha haber alamayan ailesi Jandarma'ya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma kayıp kişinin bulunması için çalışma başlattı. Jandarma ilçenin dört bir yanında genç adamı ararken, Yeniyurt Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda bir erkek cesedi bulunduğu ihbarını aldı. Aldığı ihbarı değerlendiren Jandarma erkek cesedinin ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Aziz Küpeli'ye ait olduğunu tespit etti. Ailesine haber verildikten sonra Küpeli'nin cenazesi Dörtyol Devlet Hastanesi Marguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Hatay'da kayıp olarak aranan şahıs ölü bulundu
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