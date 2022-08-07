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Giriş Tarihi: 7.8.2022 15:31 Son Güncelleme: 7.8.2022 15:59

Kayısı kavgası ölümle bitti

Erzincan'da akrabalar 70 yaşındaki İlbeyi Karğın ile 61 yaşındaki Gürsel Kep  arasında, bahçedeki ağaçtan kayısı toplama yüzünden kavga çıktı.Kavgada Karğın hayatını kaybetti, gözaltına alınan Kep ise tutuklandı.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Kayısı kavgası ölümle bitti

Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşayan İlberi Karğın ile eşi Sündüz Karğın, babasına ait ağaçlardan kayısı toplaması için bahçeye gitti. Bahçedeki ağaçların kendi bahçe sınırlarında olduğunu iddia eden akrabası Gürsel Kep ile tartışmaya başladı.

Çıkan tartışmanın ardından evine dönen İlbeyi Karğın, gözlüğünün olmadığını fark edince aramak için yeniden kayısı ağacının bulunduğu yere gitti. Yine karşısına çıkan Gürsel Kep, ağacın kendisine ait olduğunu belirterek, uzaklaşmasını istedi. Bunun üzerine Kep ve Karğın arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Yerden taş alıp Kep'e atmak istediği iddia edilen Karğın'ın dengesini kaybedip yüzüstü yere düştüğü öne sürüldü. Erzincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karğın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, gözaltına alınan Gürsel Kep'i, İliç Adliyesi'ne çıkardı. Savcılıkta ifadesi alınan Kep, kasten öldürme suçundan İliç Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Kep, mahkemedeki ifadesinde, "İlbeyi, bahçemde ağacın üzerindeydi. Yanına gidip ağacımdan inmesini istedim. İndikten sonra tartıştık. Bana yumruk attı. 5 dakika kadar boğuştuk. Sonra bizi ayırmaya gelen eşimi ve onu itekledim. Yere düştüğünü gördüm. Sonrasını bilmiyorum. Olayı ben yapmadım, suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" diye konuştu.

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Kayısı kavgası ölümle bitti
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