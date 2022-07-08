Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 8 Temmuz 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Kayıtlı öğrenci sayısı en çok olan üniversite hangisidir? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Kayıtlı öğrenci sayısı en çok olan üniversite hangisidir? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.