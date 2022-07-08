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Giriş Tarihi: 8.7.2022 21:49 Son Güncelleme: 8.7.2022 21:49

Kayıtlı öğrenci sayısı en çok olan üniversite hangisidir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 8 Temmuz 2022 Cuma günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Kayıtlı öğrenci sayısı en çok olan üniversite hangisidir? sorusunun cevabı merak konusu olarak şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte Kayıtlı öğrenci sayısı en çok olan üniversite hangisidir? sorusunun merak edilen cevabı.

Kayıtlı öğrenci sayısı en çok olan üniversite hangisidir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 8 Temmuz 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Kayıtlı öğrenci sayısı en çok olan üniversite hangisidir? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Kayıtlı öğrenci sayısı en çok olan üniversite hangisidir? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Kayıtlı öğrenci sayısı en çok olan üniversite hangisidir?

C- Yeni Delhi Indra Gandhi Üniversitesi (CEVAP)

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