Kaykay şampiyonu darbına 4 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Korkunç olay geçen yıl ağustos ayında İstanbul Maltepe'de gerçekleşti. İddiaya göre, 2021 Türkiye kaykay şampiyonu milli sporcu Alparslan Ayhan ve arkadaşı Kerem Şahinoğlu Maltepe Orhangazi Şehir Parkı içindeki kay kay pistine gitti. İkili burada antrenman yapmak için kaykay sürdüğü esnada kalabalık bir grubun küçük bir çocukla tartıştıklarına şahit oldu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ayhan ve arkadaşı olayı ayırmak istedi.
BURNU KIRILDI, KAŞI AÇILDI
Milli sporcu ve arkadaşı küçük bir çocuğu korumak ve kavgayı ayırmak için gittikleri yerde sopa, tekme ve yumruklarla darbedildi. Ayhan'ın burnu kırıldı, kaşı açıldı ve yüzünde morluklar oluştu. Ameliyata alınan sporcu, hastanede günlerce tedavi altında kaldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı milli sporcu Alparslan Ayhan ve arkadaşının darp edilmesine ilişkin başlattığı soruşturmada yaşları 18'den küçük 3 şüpheli tespit etti.
Suçun uzlaşma kapsamında kaldığını ancak tarafların uzlaşamadığını kaydeden savcılık, 3 şüpheli hakkında hem milli sporcu Ayhan hem de arkadaşı Şahinoğlu'na karşı "silahla kasten yaralama" ve "basit yaralama" suçlarından işlediğini belirtti. Sopanın silahtan sayıldığı soruşturma kapsamında şüphelilerin ayrı ayrı 4 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.