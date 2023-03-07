Kaykay şampiyonu darbına 4 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Korkunç olay geçen yıl ağustos ayında İstanbul Maltepe'de gerçekleşti. İddiaya göre, 2021 Türkiye kaykay şampiyonu milli sporcu Alparslan Ayhan ve arkadaşı Kerem Şahinoğlu Maltepe Orhangazi Şehir Parkı içindeki kay kay pistine gitti. İkili burada antrenman yapmak için kaykay sürdüğü esnada kalabalık bir grubun küçük bir çocukla tartıştıklarına şahit oldu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ayhan ve arkadaşı olayı ayırmak istedi.