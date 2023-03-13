Kaykay şampiyonunu darp edenlere 4 yıl hapis istendi

İstanbul'da geçen yıl ağustos ayında iddiaya göre, 2021 Türkiye kaykay şampiyonu milli sporcu Alparslan Ayhan ve arkadaşı Kerem Şahinoğlu Maltepe Orhangazi Şehir Parkı içindeki kaykay pistine gitti. İkili burada antrenman yapmak için kaykay sürdüğü esnada kalabalık bir grubun küçük bir çocukla tartıştıklarına şahit oldu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ayhan ve arkadaşı olayı ayırmak istedi.Milli sporcu ve arkadaşı sopa, tekme ve yumruklarla darp edildi. Ayhan'ın burnu kırıldı, kaşı açıldı ve yüzünde morluklar oluştu. Ameliyata alınan sporcu, günlerce tedavi altında kaldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı milli sporcu Alparslan Ayhan ve arkadaşının darp edilmesine ilişkin başlattığı soruşturmada yaşları 18'den küçük 3 şüpheli tespit etti. Arda B., Bertan T. ve Kaan K.'nin "silahla kasten yaralama" ve "basit yaralama" suçlarından 4 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.