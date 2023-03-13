Haberler Yaşam Haberleri Kaykay şampiyonunu darp edenlere 4 yıl hapis istendi
Giriş Tarihi: 13.3.2023

Kaykay şampiyonunu darp edenlere 4 yıl hapis istendi

ARZU KAYA ARZU KAYA
Kaykay şampiyonunu darp edenlere 4 yıl hapis istendi
İstanbul'da geçen yıl ağustos ayında iddiaya göre, 2021 Türkiye kaykay şampiyonu milli sporcu Alparslan Ayhan ve arkadaşı Kerem Şahinoğlu Maltepe Orhangazi Şehir Parkı içindeki kaykay pistine gitti. İkili burada antrenman yapmak için kaykay sürdüğü esnada kalabalık bir grubun küçük bir çocukla tartıştıklarına şahit oldu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ayhan ve arkadaşı olayı ayırmak istedi.



Milli sporcu ve arkadaşı sopa, tekme ve yumruklarla darp edildi. Ayhan'ın burnu kırıldı, kaşı açıldı ve yüzünde morluklar oluştu. Ameliyata alınan sporcu, günlerce tedavi altında kaldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı milli sporcu Alparslan Ayhan ve arkadaşının darp edilmesine ilişkin başlattığı soruşturmada yaşları 18'den küçük 3 şüpheli tespit etti. Arda B., Bertan T. ve Kaan K.'nin "silahla kasten yaralama" ve "basit yaralama" suçlarından 4 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de 'Küçük ortak' rahatsızlığı! Aytuğ Atıcı: Mecburlar yoksa kaybedecekler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar: Tek yürek olduk! Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu
Vefa bir semttir
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı vurgusu: Asırlarca oynanan oyunları çöpe atma vakti gelmiştir!
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Yüksek et fiyatlarına karşı 3 bakanlık harekete geçti! Ramazan öncesi neşter vuruluyor
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaykay şampiyonunu darp edenlere 4 yıl hapis istendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA