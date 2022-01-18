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Giriş Tarihi: 18.1.2022 09:49 Son Güncelleme: 18.1.2022 11:03

“Kaymakam buraya, eller havaya…”

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
“Kaymakam buraya, eller havaya…”

Diyarbakır’ın ilçelerinden Çınar’ın Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, kaymakamlık binası önünde ‘Kaymakam buraya, eller havaya’ diye seslenen çocukları yanıtsız bırakmadı, Kaymakam Büyüknalçacı, çocuklarla birlikte sokakta top oynadı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, kaymakamlık binası önünde toplanan çocukların 'Kaymakam buraya, eller havaya' diye sloganı karşısında sokağa inen Kadın Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı, çocuklarla bir saat top oynadı. Kıyasıya geçen maçta üst üste iki gol atan Kaymakam Büyüknalçacı, ardından çocuklarla birlikte doğum günü kutlamasına katıldı.

SABAH'a konuşan Çınar'ın sıra dışı Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, makamındayken çocukların top oynadığını gördüğünü gidip onlarla futbol maçı oynamayı hayal ettiği sırada çocuklardan 'kaymakam buraya, eller havaya' sloganlarının yükseldiğini söyledi.

Bir anda çocukluğunun gözleri önüne geldiğini ifade eden Kaymakam Büyüknalçacı, "Çocuklarımın sloganı karşısında daha fazla dayanamayıp spor ayakkabılarımı giydim ve aşağı inip aralarına karıştım. Kıyasıya bir maç yaptık. Berabere biten maçta gol attık, gol yedik." dedi.

Hayatında ilk kez böyle bir şey yaşadığını ifade eden Kaymakam Büyüknalçacı; "Anlatılması zor duygular yaşadım. Benim için kaymakamlık görevimin en mutlu anlarıydı. Maçtan sonra yorgunluğumuzu ise, birlikte top oynadığımız Fırat'ın doğum gününü kutlayarak attık." şeklinde konuştu.

Kaymakam Büyüknalçacı, "Hafta boyunca yoğun iş temposunun stresini çocuklarımla yaptığımız maç ve doğum günü ile attım" ifadelerini kullandı.
Büyüknalçacı, maçın ardından, Fırat Demir adlı çocuğun 12'inci yaş gününü kutladı.

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