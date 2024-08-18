Kaymakam, çocukların yüreklerine dokunuyor

Kastamonu'ya bağlı Doğanyurt İlçesi Kaymakamı Yusuf Ercan Yalçınöz, toplumsal bağları ve sosyal ilişkileri güçlendirmek amacıyla köylerde "Köy Sineması" etkinliğini hayata geçirdi. Kaymakam Yalçınöz, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, ileride yad edecekleri hatıralar arasına girmek istedik. Bir ve beraber olmayı hedeflediğimiz bu etkinliğimiz ile çocuklarımızın yanı sıra köy halkını da aramızda görmeye başladık. Eğer biz birlik içinde beraberlik içinde olursak hiçbir güç Türkiye Cumhuriyetini yıkamaz, bu güzel vatanımızı bölemez. Yıllarca kardeşçe birlikte yaşadığımız bu güzel vatanımız toplumsal bağlarımızın güçlü olması sayesinde ilelebet yaşayacak" dedi.Projede sunulan filmler, çocuklarının sosyal gelişimine katkı sağlayacak şekilde titizlikle seçiliyor. Her film, dostluk, yardımlaşma, sorumluluk ve dayanışma gibi evrensel değerleri işlemeyi hedefliyor. Çocuklar bu filmlerle eğlenirken aynı zamanda olumlu sosyal davranışlar öğreniyorlar. Projeye sadece Kaymakamlık değil köy halkı büyük katkı sağlıyor. Köy sakinleri çocuklar için ikramlıklar hazırlıyor.