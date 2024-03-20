Kaymakam Ertaş, Şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde buluştu

Fethiye Kaymakamlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma programı çerçevesinde şehit aileleri ile gazilere bir restoranda iftar yemeği verildi. Yemekte şehitlerimiz için dua edildi. Programa Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, çok sayıda şehit ailesi ve gaziler katıldı. Programa katılanlar oruçlarını açarak sohbet eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

"Şehitlerimizi Rahmet Ve Minnetle; Gazilerimizi Şükranla Anıyorum"

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş konuşmasında, "Bugün şanlı ordumuzun, vatan topraklarını korumak ve savunmak için on binlerce şehit vererek elde ettiği Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıldönümünü idrak etmenin onur ve gururunu yaşamaktayız. Vatanı ve istiklâli için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Türk milleti, tarih boyunca büyük zaferlere imza atmış, canı pahasına verdiği mücadelelerle diğer milletlere de emsal olmuştur.Çanakkale Zaferi ise, tarih boyunca bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen bu milletin, inanç ve kararlılığının en kuvvetli göstergesi; bütün imkânsızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği mücadelenin destanı olmuştur. Vatanın her köşesinden kopup gelerek düşmanın karşısına dikilen vatan evlatlarınca kazanılan Çanakkale Zaferi, dünya tarihinde bir dönüm noktası olmuş, Türk Milleti'nin gücünü tüm dünyaya göstermiş ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına zemin hazırlamıştır. Merhum Mehmet Akif'in; "Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam-ı beşer. Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mi, hakikat mahşer." diyerek ifade ettiği Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, millet olma şuurunu canlı tutan en büyük ilham kaynağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle; gazilerimizi şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.