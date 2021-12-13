Kaymakam Kılınçoğlu’dan, Şehit Aileler Derneği’ne ziyaret

Dernek girişinde Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşama ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz tarafından karşılanan Karaköprü Kaymakam Yakup Kılınçoğlu dernek çalışmaları hakkında Başkan Yavuz'dan bilgi aldı. Ziyarette yaptığı konuşmada "Öncelikle Başkan Mehmet Yavuz'un yaptığı çalışmaların'dan dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Şehit yakınlarının her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Kaymakam Yakup Kılınçoğlu "Vatan uğruna canlarını feda eden, huzur ve güvenle üzerinde yaşadığımız kutsal vatan topraklarını bize emanet eden şehitlerimizin yakınları için ne yapsak azdır. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. Dernek Başkanı Yavuz da ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kılınçoğlu'na Karaköprü'deki şehit Ailelere ve Gazilere verdiği desteklerden dolayı Şehit Aileler ve Gaziler adına teşekkür etti.