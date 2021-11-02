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Giriş Tarihi: 2.11.2021 11:33 Son Güncelleme: 2.11.2021 11:52

Kaymakam korumaları kaza yaptı: 4 yaralı

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Kaymakam korumaları kaza yaptı: 4 yaralı

Tunceli’nin Nazımiye İlçesi Kaymakamı Uğur Tutkan’ın koruma aracı kaza yaptı. Meydana gelen kazada 2’si polis, 2’si jandarma uzman çavuş olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Erzincan ve Tunceli’deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu Kırmızıköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan'ın korumalığını yapan araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada, araçta bulunan 4 koruma yaralandı. Haber verilmesi üzerine yaralılar, ambulanslarla Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 2'si Erzincan, 2'si ise Tunceli'ye sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaymakam korumaları kaza yaptı: 4 yaralı
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