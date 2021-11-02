Kaymakam korumaları kaza yaptı: 4 yaralı

Kaza, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu Kırmızıköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan'ın korumalığını yapan araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada, araçta bulunan 4 koruma yaralandı. Haber verilmesi üzerine yaralılar, ambulanslarla Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 2'si Erzincan, 2'si ise Tunceli'ye sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.