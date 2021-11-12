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Giriş Tarihi: 12.11.2021 22:48

Kaymakam ve Emniyet güçlerinden “Bi Hareketine Bakar Hayat” uygulması

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Kaymakam ve Emniyet güçlerinden “Bi Hareketine Bakar Hayat” uygulması

Karabük'ün tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile hafta sonları günü birlik yerli turistlerin ilgi odağı olan Safranbolu ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların 1 haftalık ara tatil öncesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak 'Bi Hareketine Bakar Hayat' teması  ile yapılan emniyet kemeri uygulamasını Kaymakam, emniyet güçleri ve bazı daire müdürlerinin katılımı ile yapıldı.

Kültür ve doğa turizminde önemli yer tutan Safranbolu ilçesi hafta sonları günü birlik de olsa yerli turistlerin ilgi odağı haline geliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak 'Bi Hareketine Bakar Hayat' teması ile tüm Türkiye de yapılan emniyet kemeri uygulaması, Safranbolu ilçesinde de Kaymakam, Emniyet güçleri ve bazı daire müdürlerinin katılımı ile yapıldı.

İçişleri Bakanlığının tüm Türkiye de 'Bi Hareketine Bakar Hayat' Emniyet Kemeri uygulamasını ilçelerinde de yaptıklarını Kaymakam Mehmet Türköz" Hem hafta sonu olması hem de okullarımızın 1 haftalık ara tatili nedeniyle ilçemize konuklarımız gelmeye başladılar. İçİşleri Bakanlığımızın "Bi Hareketine Bakar Hayat temalı projesi kapsamında ilk olarak Kastamonu Safranbolu yolu güzergahında bulunan Jandarma kontrol noktasında sürücüleri şehrimize hoş geldiniz diyerek karşılayıp, sürücülere emniyet kemeri taktıkları için teşekkür ederek, bilgilendirme broşürleri verdik. Daha sonra turistlerin ilgi gösterdiği Tarihi Çarşı bölgesindeki Kazdağlı Meydanı'nda emniyet ekipleriyle uygulamaya katılıp şehir içi ve şehir dışı yolcuklarında emniyet kemeri takılması hususunu hatırlatarak, bildiğiniz üzere trafikte emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası ölüm riskini %45, ağır yaralanma riskini %60 oranında azaltmaktadır, uyarılarında bulunduk. Lütfen emniyet kemerimizi takmadan yola çıkmayalım" dedi.

Kaymakam Türköz'e uygulama sırasında İlçe Jandarma Komutanı J.Yzb. Emrah Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Serhat İçöz , İlçe Milli Eğitim, Müdürü Hasan Gümüş, İlçe Nüfus Müdürü Mesut Karagözoğlu, Mal Müdürü Yüksel Enoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Vakıf Müdürü Yusuf Özyavuz eşlik etti.

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Kaymakam ve Emniyet güçlerinden “Bi Hareketine Bakar Hayat” uygulması
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