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Giriş Tarihi: 21.10.2021 16:23 Son Güncelleme: 21.10.2021 16:40

Kaymakam'dan şehit ailelerine ziyaret

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Kaymakam’dan şehit ailelerine ziyaret

Muğla Ortaca’nın kadın Kaymakamı Meral Uçar, şehit ailelerini ziyaret etti. Şehit aileleriyle sohbet eden Uçar, devletin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Muğla Ortaca'nın kadın kaymakamı Meral Uçar, şehit ailelerini ziyaret etti. Kaymakam Uçar ziyaretleri kapsamında Dalaklı ve Karaburun Mahallelerindeki şehit aileleriyle bir araya geldi.

Meral Uçar, şehit babası Mehmet Aydın, Ramazan Demirci ve Dilara Bostan ve aileleriyle sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Uçar, kapılarının her zaman şehit yakınlarına sonuna kadar açık olduğunu söyledi. Uçar, şehit ailelerine yönelik ziyaretlerin devam edeceğini belirtti. Ziyaretten memnuniyet duyan şehit yakınları da, Uçar'a teşekkür etti.

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Kaymakam'dan şehit ailelerine ziyaret
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