Kaymakamdan selden zarar gören köylere inceleme

Amasya'nın Göynücek İlçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası inceleme ve hasar tespit çalışmaları başladı. Göynücek Kaymakamı Mustafa Kartal, ilçe Belediye Başkanı Kemal Şahin, DSİ Şube Müdürü Turgut Yorulmaz, İlçe Özel İdare Müdürü Tuncay Şahin ve ilgili personelle birlikte, İkizyaka Köyü'nde meydana gelen dolu ve sağanak yağış nedeniyle zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde takip eden heyet, zarar gören alanların durumunu değerlendirdi. Kaymakam Kartal, taşkın riski altında olan diğer köyleri de ziyaret etti.