Kaymakamlık lojmanına silahlı saldırı

Pendik Kaymakamlığı lojmanına silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, kaymakamlığın Batı Mahallesi'ndeki lojmanının bulunduğu sokağa dün gece yarısı motosikletle iki kişi geldi. Saldırganlar, lojmanın önündeki polis noktasına ateş açtı. Burada görevli polislerin de anında karşılık vermesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Alarma geçen polis ekipleri hızla olay yeri çevresini kontrol altına alırken, saldırganların yakalanması için de bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.