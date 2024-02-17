Haberler Yaşam Haberleri Kaymakamlık lojmanına silahlı saldırı
Giriş Tarihi: 17.2.2024

Kaymakamlık lojmanına silahlı saldırı

Kaymakamlık lojmanına silahlı saldırı
Pendik Kaymakamlığı lojmanına silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, kaymakamlığın Batı Mahallesi'ndeki lojmanının bulunduğu sokağa dün gece yarısı motosikletle iki kişi geldi. Saldırganlar, lojmanın önündeki polis noktasına ateş açtı. Burada görevli polislerin de anında karşılık vermesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Alarma geçen polis ekipleri hızla olay yeri çevresini kontrol altına alırken, saldırganların yakalanması için de bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaymakamlık lojmanına silahlı saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA