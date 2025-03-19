Kaymakam Adaylığı Giriş Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? ÖSYM tarihi duyurdu!

DEĞERLENDİRME SÜRECİ HAKKINDA

100 tam puan üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 70 ve üzeri puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.

İlan edilen kadronun (65) 4 katı olan 260 aday, mülakata katılma hakkı kazanacaktır.

260. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata çağrılacak olup, mülakat süreci İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülecektir.