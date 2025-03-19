Haberler Yaşam Haberleri Kaymakam Adaylığı Giriş Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? ÖSYM tarihi duyurdu!
Giriş Tarihi: 19.3.2025 08:15 Son Güncelleme: 19.3.2025 08:15

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? ÖSYM tarihi duyurdu!

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, 23 Şubat tarihinde yapılmıştı. İlgili sınava ilişkin değerlendirme işlemleri devam ediyor ve sınav sonuçları duyurulmak üzere hazırlanıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, mülakat sürecine katılmaya hak kazanacak. Mülakat aşamasını başarıyla tamamlayan adaylar, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilebilecek. Peki, Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden ve nasıl görüntülenebilir?

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? ÖSYM tarihi duyurdu!

2025 Kaymakamlık sınavının sonuçları için tarih belli oldu. 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları, Mart ayı içerisinde açıklanacağı duyuruldu. ÖSYM'nin takvimine göre, kaymakamlık sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de netleşti. Peki, 2025 Kaymakamlık sınavı sonuçları nereden ve ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarfından yayınlanan takvime göre İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları ise 21 Mart'ta açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANABİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecekler.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ HAKKINDA

100 tam puan üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 70 ve üzeri puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.

İlan edilen kadronun (65) 4 katı olan 260 aday, mülakata katılma hakkı kazanacaktır.

260. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata çağrılacak olup, mülakat süreci İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülecektir.

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Kaymakam Adaylığı Giriş Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? ÖSYM tarihi duyurdu!
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