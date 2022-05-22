KAYMEK, Emine Erdoğan’ın da katıldığı sempozyumda sergi açtı

Kentte mesleki eğitim ve sanat kurslarının öncüsü olan Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. faaliyetlerini aralıksız sürdürürken, şehir dışında düzenlenen etkinliklerde de ilgi odağı oluyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılımı ile Ankara'da gerçekleştirilen 3. Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sempozyumu'nda KAYMEK ile Kayseri YEDAM arasındaki işbirliği ile açılan ve 6 aydan bu yana süren 'Yağlı Boya Resim Kursu' öğrencileri tarafından yapılan tablolar sergilendi.

'Yağlı Boya Resim Kursu'nda eğitim alan Yeşilay danışanlarının el emeği göz nuru hazırladıkları yağlı boya tablolar sanatseverlerin ilgi odağı oldu. Tabloların büyük bir ilgi görerek beğeni toplaması danışanların motivasyonlarını arttırdı. Kayseri YEDAM danışanları, özgüvenlerini artıran böylesi sanatsal bir faaliyet içerisinde bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, açılan kurs için KAYMEK ve Kayseri YEDAM ekibine teşekkür etti.