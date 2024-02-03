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Giriş Tarihi: 3.2.2024 13:09 Son Güncelleme: 3.2.2024 14:06

Kaynak makinasının içinden uyuşturucu ele geçirildi

Kırıkkale'de yolcu otobüsünde seyahat eden bir kişinin yanında bulundurduğu kaynak makinasının içinden 19 gram esrar maddesi ele geçirildi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kaynak makinasının içinden uyuşturucu ele geçirildi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Balışeyh ilçesindeki uygulama noktasında denetim yapan jandarma, durdurduğu otobüsteki yolcu Ü.T.'nin hareketlerinden şüphelenerek arama yaptı. Ekipler, Ü.T.'nin yanında bulundurduğu kaynak makinasının içinde 19 gram esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alının Ü.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak makinasının içinden uyuşturucu ele geçirildi
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