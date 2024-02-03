Kaynak makinasının içinden uyuşturucu ele geçirildi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Balışeyh ilçesindeki uygulama noktasında denetim yapan jandarma, durdurduğu otobüsteki yolcu Ü.T.'nin hareketlerinden şüphelenerek arama yaptı. Ekipler, Ü.T.'nin yanında bulundurduğu kaynak makinasının içinde 19 gram esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alının Ü.T. hakkında adli işlem başlatıldı.