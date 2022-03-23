Kaynak suyu 6 yıl sonra yeniden akmaya başladı

Burdur'un Güneyyayla köyünde içme ve sulamada kullanılan, kuraklık nedeniyle 6 yıldır köye ulaşmayan kaynak suyu, dağlara yağan karın erimesinin ardından yeniden akmaya başladı. Bu kış bölgede etkili olan yağışların ardından baharla dağlardaki karın erimeye başlamasıyla çeşmelerden yeniden su geldiğini gören köylüler, büyük mutluluk yaşadı. Aralarında para toplayarak 3 kurban kesen köylüler, imece usulü yemek hazırladı. Kazanlarda pişirilen "şükür yemeği" ile vatandaşlar, 6 yıl sonra köylerinin kaynak suyuyla buluşmasını kutladı. AA