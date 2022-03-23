Haberler Yaşam Haberleri Kaynak suyu 6 yıl sonra yeniden akmaya başladı
Giriş Tarihi: 24.3.2022

Kaynak suyu 6 yıl sonra yeniden akmaya başladı

Kaynak suyu 6 yıl sonra yeniden akmaya başladı
Burdur'un Güneyyayla köyünde içme ve sulamada kullanılan, kuraklık nedeniyle 6 yıldır köye ulaşmayan kaynak suyu, dağlara yağan karın erimesinin ardından yeniden akmaya başladı. Bu kış bölgede etkili olan yağışların ardından baharla dağlardaki karın erimeye başlamasıyla çeşmelerden yeniden su geldiğini gören köylüler, büyük mutluluk yaşadı. Aralarında para toplayarak 3 kurban kesen köylüler, imece usulü yemek hazırladı. Kazanlarda pişirilen "şükür yemeği" ile vatandaşlar, 6 yıl sonra köylerinin kaynak suyuyla buluşmasını kutladı. AA

EN ÇOK OKUNANLAR

Ankara’da lise öğrencisinin öğretmene yaptığı saygısızlığa soruşturma
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Meral Akşener'in 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili iddiasını yalanladı
Memur Sen Genel Başkanı Ali Yaçın'dan 3600 ek gösterge açıklaması: 30 bin TL artış olacak
WSJ: Zelenskiy, Biden'dan Abramovich'i listeye almamasını istedi
3600 ek göstergede detaylar netleşiyor! Memur-Sen Başkanı 10 Mayıs’ı işaret etti
Son dakika | Putin "1 hafta süre verdim" diyerek duyurdu! Dost olmayan ülkelere...
Iğdır'da ‘Mavi dil’ hastalığı görüldü! Mahalle ve köyler karantinaya alındı
Güngören'de pitbull dehşeti; bacağından ısırıp bırakmadı
Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi için Brüksel'de
SON DAKİKA: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den 'Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?' sorusuna yanıt!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaynak suyu 6 yıl sonra yeniden akmaya başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA