Kaynak yaptığı sırada elektrik çarpan işçi öldü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kuruayşe köyünde meydana geldi. Bir şirketin şantiyesinde işçi olan Hüseyin Tanrıverdi'yi kaynak makinesiyle çalıştığı sırada elektrik çarptı. Mesai arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Tanrıverdi müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Tanrıverdi'nin cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.