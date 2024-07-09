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Giriş Tarihi: 9.7.2024 21:10 Son Güncelleme: 9.7.2024 21:32

Kaynak yaptığı sırada elektrik çarpan işçi öldü

Sivas’ın Kangal ilçesinde şantiyede kanynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılan işçi Hüseyin Tanrıverdi (47) hayatını kaybetti.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Kaynak yaptığı sırada elektrik çarpan işçi öldü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kuruayşe köyünde meydana geldi. Bir şirketin şantiyesinde işçi olan Hüseyin Tanrıverdi'yi kaynak makinesiyle çalıştığı sırada elektrik çarptı. Mesai arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Tanrıverdi müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Tanrıverdi'nin cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak yaptığı sırada elektrik çarpan işçi öldü
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