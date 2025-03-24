Kaynakçı kadınlar işbaşında

Kırşehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) ve Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde açılan kaynakçılık kursu, kadınların meslek edinmesine olanak sağlıyor. 4 milyon TL'lik bütçe ile oluşturulan, Kırşehir Mesleki Eğitim ve Kaynakçılık Odaklı Kalkınma ve İşbirliği Projesi kapsamında açılan kursa 25 kursiyer katılırken, bunlardan 5'ini kadınlar oluşturuyor. Kurs kapsamında kadın kursiyerler, teorik ve pratik eğitimlerden geçerek kaynakçılık mesleğinde yetkinlik kazanıyor. Kadınlar kaynakçılık yapamaz diyenlere inat kursa başvurduğunu ve kaynakçılık mesleğini sevdiğini dile getiren kursiyer Hatice Solak, "Kadınlar olarak her işi başarabileceğimizi göstermek için buradayız.

Mandıramızdaki kaynak işlerini kendim yapmak istediğim için bu kursa katıldım. Kadından kaynakçı olmaz diyenlere inat kendime güveniyorum kaynakçılık erkek işi değil, dikkat ve sabır işi" ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen ise kursun istihdama katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Öncelikli hedefimiz, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek. Kursiyerlerimiz eğitimlerin ardından sertifika alarak meslekte uzmanlaşacak. Kadın kursiyerlerimizin de bu alanda yer alması, kadınların her sektörde aktif olabileceğini gösteriyor. Kadınlardaki el işçiliği yeteneği çok yüksek bunu kaynakçılıkta da gösteriyorlar. Daha sabırlı, daha stabil yapabiliyorlar "dedi. 360 saatlik eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, kaynakçılık alanında istihdam edilme fırsatı elde edecek.