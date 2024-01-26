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Giriş Tarihi: 27.1.2024

Kaynanayla yaşamaya zorlama tazminat sebebi

İLKER TURAK İLKER TURAK
Kaynanayla yaşamaya zorlama tazminat sebebi
Yargıtay'dan kayınvalideleri kızdıracak bir karar çıktı. Erzurum'da yaşayan bir kadın, kendisine sürekli hakaret eden kayınvalidesi ile aynı evde yaşamaya zorlandığı, kendi ailesini görmeye ancak kocası izin verirse gidebildiği, kayınvalidesinin hakaret ve baskılarına kocasının sessiz kaldığını belirterek boşanma davası açtı. Erzurum 2. Aile Mahkemesi; erkeğin, eşine sık sık hakaret eden annesine karşı sessiz kaldığı gibi eşini ailesiyle yaşamaya zorladığı için ağır kusurlu olduğu gerekçesiyle boşanmalarına ve kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmetti. Tarafların karara itirazı üzerine dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi ise, kayınvalidenin eşine sık sık hakaret etmesine erkeğin sessiz kalmasını kusurlu bulurken, kayınvalideyle yaşamaya zorlanan kadının kişilik haklarına saldırı olmadığını belirterek kadının manevi tazminat talebinin reddine karar verdi. Bu karara da itiraz edilmesiyle dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne gitti. Daire; Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararının kadın yararına bozulmasına karar verdi.

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Kaynanayla yaşamaya zorlama tazminat sebebi
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