Kaynanayla yaşamaya zorlamak, boşanma nedeni

Yargıtay, boşanma davasında, özel görüntülerini başka erkeklerle paylaşan kadın ile bağımsız konut sağlamayan eşinin eşit kusurlu olduğuna hükmetti
Boşanma davası açan çifti kusurlu bulan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kusurlar arasında, kadının kayınvalide ile yaşamaya zorlanmasını da gösterdi. Aydın'da, şiddetli geçimsizlik yaşayan C.S. ile karısı B.S., boşanmak için Aile Mahkemesi'ne başvurdu. C.S., karısının telefonda birçok erkekle yazıştığını ve özel görüntülerini onlarla paylaştığını öne sürdü. Ayrıca karısının, annesine "Geri zekâlı" diye hakaret ettiğine dikkat çekti.
KARAR, EMSAL OLACAK
Mahkeme, erkeklerle görüşüp görüntülerini attığı ve çocuğuna kötü davrandığı gerekçesiyle kadının sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini vurgulayarak davanın kabulüne karar verdi. B.S. kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay, kayınvalideyle aynı evde yaşamaya zorlamayı kusur saydı. B.S.'nin çok sayıda erkekle telefonda yazışması ve özel görüntülerini göndermesi olayının "Güven sarsıcı davranış" niteliğinde olduğunu kaydeden Yargıtay, C.S.'nin mahkemece belirlenen ve gerçekleşen kusurlu davranışlarının yanında, bağımsız konut temin etmediğinin anlaşıldığına yer vererek, gerçekleşen bu duruma göre boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulünün gerektiğinden bahsetti. B.S.'nin "ağır kusurlu" olduğunun kabul edilmesinin doğru olmayıp bozmayı gerektirdiğine değinilen kararda, tarafların eşit kusurlu olduğuna vurgu yapılıp maddi-manevi tazminata karar verilemeyeceği belirtildi. Yargıtay, mahkemenin hükmünü bozdu.